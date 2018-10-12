В Японии произошло второе за сутки землетрясение

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло сегодня в районе Большого Токио, сообщает ТАСС со ссылкой на национальное метеорологическое управление Японии.
Эпицентр подземного толчка находился на севере префектуры Тиба, прилегающей с востока к Токио. Очаг землетрясения залегал на глубине 50 км. О пострадавших или разрушениях данных не поступало, угрозы цунами нет.
Это землетрясение ощущалось в обширном районе, включая всю территорию Токио.
Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 4,6, которое произошло сегодня в северной части Японии. Эпицентр подземных толчков находился в префектуре Хоккайдо, очаг залегал на глубине 30 км. Информации о пострадавших или разрушениях также пока нет. Была объявлена угроза цунами, однако через несколько минут предупреждение сняли.-0-
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