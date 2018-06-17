17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Японии произошло землетрясение магнитудой 4,7, сообщают информагентства.
Подземные толчки ощущались в 11 префектурах, включая столичный регион. В южной части префектуры Гумма на острове Хонсю сила толчков достигала пяти баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии. Очаг залегал на глубине 20 км.
Угрозы цунами нет. О пострадавших и разрушениях пока не сообщается.-0-
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