В Японии пропал спасательный вертолет

В пятницу в центральной японской префектуре Гумма пропал спасательный вертолет, сообщает ТАСС со ссылкой на местное агентство Kyodo.

Вертолет поднялся в воздух с целью провести осмотр состояния горных троп на границе префектур Гумма и Нагано. На его борту находилось 9 человек. В районе активного вулкана Кусацу-Сиранэ, который извергался в начале этого года, связь с ними пропала.