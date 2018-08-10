В Японии пропал спасательный вертолет

В пятницу в центральной японской префектуре Гумма пропал спасательный вертолет, сообщает ТАСС со ссылкой на местное агентство Kyodo.
Вертолет поднялся в воздух с целью провести осмотр состояния горных троп на границе префектур Гумма и Нагано. На его борту находилось 9 человек. В районе активного вулкана Кусацу-Сиранэ, который извергался в начале этого года, связь с ними пропала.
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