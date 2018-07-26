В Японии скончался самый пожилой человек в мире

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Японка Тиё Мияко, считавшаяся самым пожилым человеком на планете, скончалась в возрасте 117 лет. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии.
Тиё Мияко, родившаяся 2 мая 1901 года, ушла из жизни в японском городе Иокогама, административном центре префектуры Канагава.
В настоящее время звание старейшего жителя планеты носит соотечественница Тиё Мияки - Канэ Танака, которая появилась на свет 2 января 1903 года.-0-
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