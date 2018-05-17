В Японии умерла первая в мире клонированная корова

Первая в мире клонированная корова Ното умерла в японской префектуре Исикава.
Она прожила почти 20 лет и не страдала от каких либо заболеваний. Смерть наступила по естественным причинам.
Ното была клонирована специалистами университета Киндай. При ее клонировании применялись те же технологии, что и при создании известной овцы Долли в 1996 году. Ното была одной из двух клонированных коров. Вместе с ней родилась еще одна, которая еще живет в том же заповеднике, что и Ното. Обе коровы за свою жизнь принесли потомство.
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