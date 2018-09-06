В Японии в результате землетрясения 2 человека погибли, более 100 пострадали

6 сентября, Токио /БЕЛТА - ТАСС/. На японском острове Хоккайдо в результате землетрясения магнитудой 6,7 два человека погибли и более 100 пострадали, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

Землетрясение произошло в ночь на 6 сентября. Его эпицентр находился в округе Ибури на юго-западе острова. Очаг подземных толчков залегал на глубине 39 км. В результате обрушились нескольких домов, сошли оползни в различных районах острова. Около 3 млн домов и 15 больниц, а также здание аэропорта Син-Титосэ остались без электричества. В некоторых домах отключено водоснабжение. На острове полностью остановлено движение поездов.

В настоящее время спасательные службы при поддержке подразделений сил самообороны страны делают все возможное для ликвидации последствий удара стихии. Энергетические компании региона также работают над скорейшим восстановлением энергоснабжения.

Тем временем сейсмологи предупреждают о возможности сохранения сейсмической активности в районе землетрясения и риске новых сильных землетрясений в течение недели.-0-