В Японии военный вертолет упал на жилой дом, оба пилота погибли

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Японии военный вертолет AH-64 упал сегодня на частный жилой дом. Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра обороны Японии Ицунори Онодэра, оба находившихся на борту пилота погибли.

AH-64 совершал учебный полет. Трагедия произошла в одном из жилых районов города Кандзаки. Из-за падения вертолета загорелся двухэтажный дом, сейчас огонь почти потушен. По информации полиции, в доме проживала семья из четырех человек. К счастью, на момент инцидента в здании их не было.

Создан кризисный штаб, который собирает информацию о происшествии. Глава правительства распорядился временно приостановить полеты вертолетов AH-64 до выяснения причин случившегося. -0-