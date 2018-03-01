В Японии зафиксировано небольшое извержение вулкана Симмоэ

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Японские метеорологи зафиксировали небольшое извержение на действующем вулкане Симмоэ, который располагается на острове Кюсю, сообщают информагентства.
В связи с этим в регионе ввели 3-й уровень опасности из 5-и возможных. Это означает, что людям запрещено приближаться к горе и восходить на нее. Также спасатели советуют местным жителям быть осторожными в радиусе 2-х км от вулкана, так как есть опасность выброса вулканических камней и лавы.
Вулканическое дрожание было зафиксировано местными специалистами сегодня около девяти часов утра по японскому времени. По последним данным, толчки не прекратились до сих пор. Из-за сложных погодных условий метеорологи пока не могут точно сказать, поднимается ли над вулканом столб дыма. Также известно, что в населенном пункте, расположенном в 10 км от Симмоэ, выпал вулканический пепел.
В прошлый раз извержение вулкана происходило в октябре минувшего года. Тогда Симмоэ выбросил столб дыма на высоту около 300 м.-0-
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