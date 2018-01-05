В японской столице произошло ощутимое землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в непосредственной близости от центра японской столицы Токио. Информагентства со ссылкой на национальное метеорологическое управление страны указывают, что его эпицентр располагался в городе и залегал на глубине 80 км.
Подобные явления, с эпицентром непосредственно в Токио, - большая редкость. Подземные толчки ощутили большинство жителей столицы. При этом нештатных ситуаций на японских АЭС и сообщений о значительных разрушениях и пострадавших не поступало.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3963 BYN
|2.395 BYN
|2.402 BYN
|USD
|1.9869 BYN
|1.989 BYN
|2.006 BYN
|RUB
|3.4864 BYN
|3.46 BYN
|3.48 BYN