15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ярославле горит склад с краской, сообщают информагентства со ссылкой на МЧС региона.

Склад лакокрасочной продукции горит в промышленной части города. Столб дыма виден во всех частях Ярославля.

В тушении задействованы несколько пожарных расчетов, площадь возгорания уточняется. Пожару присвоен повышенный ранг опасности. Сообщается, что угрозы для людей нет.-0-