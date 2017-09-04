В Ярославле мотоциклист потерял управление и въехал в группу зрителей

Несчастный случай произошел в Ярославле (Российская Федерация) на автомотопробеге. Один из участников заезда потерял управление и протаранил ограждение за которым располагались зрители.

По сообщениям информагентств со ссылкой на Следственный комитет в результате наезда пострадала девочка 11 лет. Травмы получил также водитель мотоцикла.

По факту инцидента СК РФ будет проведена проверка.