В Ярославле мотоциклист потерял управление и въехал в группу зрителей

Несчастный случай произошел в Ярославле (Российская Федерация) на автомотопробеге. Один из участников заезда потерял управление и протаранил ограждение за которым располагались зрители.
По сообщениям информагентств со ссылкой на Следственный комитет в результате наезда пострадала девочка 11 лет. Травмы получил также водитель мотоцикла.
По факту инцидента СК РФ будет проведена проверка.
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