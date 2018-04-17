В Ярославле произошел пожар в ТЦ - 800 человек эвакуированы

В российском городе Ярославле в ТЦ произошло возгорание. Из здания было эвакуировано 800 человек. Об этом сообщает ТАСС.
К настоящему моменту времени возгорание уже ликвидировано. На месте работали 15 единиц техники и 58 человек личного состава. Известно, что загорелась электропроводка в техническом помещении одного из арендаторов. Посетители и работники были эвакуированы, никто не пострадал.
Как сообщили спасатели, инцидент произошел в ТРК "Ярославский вернисаж". Пока что торговый центр не работает.
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