В Ярославле произошел пожар в ТЦ - 800 человек эвакуированы

В российском городе Ярославле в ТЦ произошло возгорание. Из здания было эвакуировано 800 человек. Об этом сообщает ТАСС.

К настоящему моменту времени возгорание уже ликвидировано. На месте работали 15 единиц техники и 58 человек личного состава. Известно, что загорелась электропроводка в техническом помещении одного из арендаторов. Посетители и работники были эвакуированы, никто не пострадал.

Как сообщили спасатели, инцидент произошел в ТРК "Ярославский вернисаж". Пока что торговый центр не работает.