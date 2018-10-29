В Яванском море обнаружены фрагменты тел пассажиров самолета Lion Air

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели обнаружили фрагменты тел пассажиров самолета Lion Air, который разбился у побережья острова Ява, сообщает индонезийский портал Detik.

Известно, что фрагменты тел были обнаружены в Яванском море. Другие подробности не сообщаются.

Спасатели Индонезии ведут подводные поиски обломков самолета Lion Air и жертв его крушения У побережья острова Ява, рядом с терминалами морского нефтеперерабатывающего завода, обнаружены обломки самолета, в том числе пассажирские кресла.

Ранее сообщалось, что у побережья острова Ява, рядом с терминалами морского нефтеперерабатывающего завода, были обнаружены обломки самолета, в том числе пассажирские кресла. Также было найдено несколько предметов, предположительно принадлежащих погибшим: несколько удостоверений личности, паспорт, водительские права.

Около 190 человек погибли при крушении индонезийского Boeing Самолет пропал с экранов радаров через 13 минут после взлета. С буксира, выходящего из порта Джакарты, видели, как лайнер падал в море.

Пассажирский самолет Boeing 737 MAX 8 индонезийской авиакомпании Lion Air потерпел крушение 29 октября. Он выполнял рейс JT-610 из столицы страны Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг на острове Банка. По данным сайта Flightradar 24, самолет после того как набрал высоту 1,5 тыс. м, стал резко снижаться и упал в море. На борту лайнера, по предварительным данным, находились 189 человек: 181 пассажир, включая троих детей, а также восемь членов экипажа. По данным BBC, этим рейсом летели по меньшей мере 20 чиновников Министерства финансов Индонезии.-0-