В Яванском море возобновили операцию по поиску Boeing 737

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели возобновили 2 ноября в Яванском море операцию по поиску самолета индонезийской авиакомпании Lion Air, который потерпел крушение 29 октября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

Главная цель поисков - второй бортовой самописец, который фиксировал переговоры экипажа.

Пока пассажиров Boeing 737 официально не объявляют погибшими, однако шансов на то, что кого-то удастся найти живым, по мнению спасателей, нет.

Накануне с 30-метровой глубины был поднят первый черный ящик, уже начата расшифровка показаний параметров полета. На это может уйти одна-две недели, после чего специалисты смогут сделать предварительные выводы о причинах катастрофы.

Власти также надеются поднять на поверхность фюзеляж лайнера. Но пока до конца остается не ясным, действительно ли спасателям удалось обнаружить корпус лайнера или же речь идет только о крупных обломках. При этом специалисты предполагают, что от удара о поверхность воды самолет, который рухнул с высоты примерно 900 м, развалился на части. Косвенно на это указывает форма обнаруженных жертв - до сих пор не было найдено ни одного целого тела, лишь фрагменты.

Как сообщалось, Лайнер Boeing 737 Max бюджетной авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, разбился у берегов Западной Явы утром 29 октября. По данным авиакомпании, на борту находились 181 пассажир, двое пилотов и шесть членов экипажа. Обнаружены обломки судна и личные вещи пассажиров. Кроме того, на берег доставлены тела десяти человек и фрагменты тел, проводится их ДНК-экспертиза.-0-