В Йоханнесбурге открылся десятый саммит БРИКС

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десятый саммит глав государств БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) открылся сегодня в Йоханнесбурге (ЮАР), сообщает ТАСС.

В трехдневном мероприятии примут участие лидеры стран пятерки, представители правительств, деловых кругов и экспертного сообщества. Главная тема встречи - "БРИКС в Африке: сотрудничество ради инклюзивного роста и общего процветания в период четвертой промышленной революции".

Одно из основных направлений сотрудничества стран БРИКС, совокупный валовой внутренний продукт которых превышает $18,5 трлн, борьба с протекционизмом в мировой торговле, а также с запретительными импортными тарифами, которые одному только Китаю могут обойтись в $500 млрд, если президент США Дональд Трамп осуществит свои намерения.

По итогам работы саммита будет принята Йоханнесбургская декларация, которая закрепит достигнутые на встрече договоренности по ключевым пунктам повестки.-0-