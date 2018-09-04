В ЮАР при столкновении поездов пострадали около 100 человек

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При столкновении двух поездов вблизи железнодорожной станции Селби, расположенной южнее Йоханнесбурга (ЮАР), ранения получили около 100 пассажиров, сообщает южноафриканская газета The Citizen.
По имеющимся сведениям, пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются.-0-
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