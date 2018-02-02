В ЮАР спасены 955 заблокированных в шахте рабочих

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 955 горняков, застрявших в обесточенной шахте в провинции Фри-Стэйт в ЮАР, доставлены на поверхность. Об этом сообщает ТАСС.
Авария в шахте Beatrix компании Sibanye-Stillwater случилась 31 января. Во время сильного урагана разорвался кабель, шахта была обесточена. Горняки оказались заблокированы и провели под землей два дня. Все это время им доставляли еду и воду в специальных капсулах.
Ожидается, что работа шахты возобновится 5 февраля.-0-
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