В ЮАР спасены 955 заблокированных в шахте рабочих

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 955 горняков, застрявших в обесточенной шахте в провинции Фри-Стэйт в ЮАР, доставлены на поверхность. Об этом сообщает ТАСС.

Авария в шахте Beatrix компании Sibanye-Stillwater случилась 31 января. Во время сильного урагана разорвался кабель, шахта была обесточена. Горняки оказались заблокированы и провели под землей два дня. Все это время им доставляли еду и воду в специальных капсулах.

Ожидается, что работа шахты возобновится 5 февраля.-0-