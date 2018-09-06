В ЮАР жираф напал на женщину и ее трехлетнего сына

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В заповеднике диких животных города Хоэдспруит (ЮАР) жираф напал на женщину и ее трехлетнего сына, они получили тяжелые травмы. Об этом сообщает британская газета Mirror.

Пара британских ученых Кэти и Сэм Уильямс с сыном Финном приехали в ЮАР с рабочей поездкой. Самка жирафа находилась вблизи дома, где остановились ученые, и внезапно набросилась на женщину с ребенком, искусав их. Спас жизнь своим родным отец семейства. Возвращаясь с работы, он увидел происходящее. Мужчина отогнал животное и вызвал скорую. На вертолете пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу.

Женщина с ребенком перенесли операции и сейчас находятся в больнице. Согласно одной из версий, жираф набросился на них, почувствовав угрозу, так он пытался защитить своего двухмесячного детеныша.-0-