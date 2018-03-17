В Кабуле подорвался смертник

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кабуле (Афганистан) подорвался террорист-смертник, сообщают информагентства.

Инцидент произошел в районе Диспичари около девяти утра по местному времени. В результате погибли два мирных жителя, еще трое пострадали.

В местных СМИ заявляется, что смертник на машине пытался проникнуть на территорию базы иностранных военных сил. При подъезде он подорвал заминированный транспорт. По другой информации, предварительно, целью террористов был автомобиль частной охранной компании.

Ответственность за произошедшее взяло на себя радикальное движение "Талибан".-0-