В Кабуле при взрыве у мечети погибли семь человек

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Афганистана Кабуле при взрыве у мечети погибли семь человек, еще семь получили ранения, сообщают информагентства со ссылкой на представителя Министерства внутренних дел Афганистана Наджиба Даниша.

Он подтвердил информацию СМИ о том, что взрыв устроил смертник. Террорист подорвал себя, когда его остановили стражи порядка.

Среди погибших - один полицейский и шесть гражданских лиц.-0-