В Кабуле при взрыве у центра регистрации избирателей погибли 9 человек

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Афганистана Кабуле в результате взрыва погибли девять человек, десятки получили ранения, сообщают информагентства.

Взрыв, произведенный террористом-смертником, произошел у центра регистрации избирателей сегодня утром.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за случившееся. Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают медики и полицейские.

В Афганистане началась регистрация граждан для участия в совмещенных выборах в парламент и окружные советы. Выборы запланированы на октябрь нынешнего года. Президент Афганистана Ашраф Гани предложил радикальному движению "Талибан" принять участие в выборах, однако группировка отказалась.-0-