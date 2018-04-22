В Кабуле при взрыве у центра регистрации избирателей погибли 9 человек

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Афганистана Кабуле в результате взрыва погибли девять человек, десятки получили ранения, сообщают информагентства.
Взрыв, произведенный террористом-смертником, произошел у центра регистрации избирателей сегодня утром.
Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за случившееся. Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают медики и полицейские.
В Афганистане началась регистрация граждан для участия в совмещенных выборах в парламент и окружные советы. Выборы запланированы на октябрь нынешнего года. Президент Афганистана Ашраф Гани предложил радикальному движению "Талибан" принять участие в выборах, однако группировка отказалась.-0-
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