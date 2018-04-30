В Кабуле произошел двойной взрыв: погиб 21 человек

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Афганистана Кабуле произошел двойной взрыв, в результате которого погиб 21 человек, не менее 27 пострадали, сообщают информагентства.

Атака произошла в районе, где находятся представительства иностранных государств, а также разведывательное ведомство Афганистана. Оба взрыва осуществили террористы-смертники. Один из них ехал на мотоцикле.

Первый взрыв прогремел около 06.30 по минскому времени, второй - приблизительно через полчаса.-0-