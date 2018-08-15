Количество жертв теракта в Кабуле увеличилось до 48 человек

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кабуле (Афганистан) смертник устроил взрыв в образовательном учреждении, жертвами стали десятки человек, сообщает ТАСС.
По данным агентства Reuters, погибли по меньшей мере 48 человек, 67 пострадали.
Террорист-смертник проник в здание образовательного учреждения в районе Дашт-е-Барчи в 18-м полицейском округе и устроил взрыв. Почти все погибшие - студенты. По словам очевидцев, в помещении, где произошел инцидент, находилось около 100 человек.
Президент Афганистана Ашраф Гани осудил атаку и приказал провести расследование.-0-
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