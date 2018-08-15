В Кабуле в результате атаки террориста-смертника погибли 25 человек

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате атаки террориста-смертника в столице Афганистана Кабуле погибли 25 человек. Еще 35 получили травмы различной степени тяжести, сообщает афганский телеканал Tolo News.

Взрыв прогремел вблизи частного образовательного центра в 16:10 по местному времени (15:10 по белорусскому), когда ученики находились на занятиях. Известно, что атаку совершил террорист-смертник.

Место происшествия было оцеплено сотрудниками службы безопасности, прибыли более десятка машин скорой помощи.

Ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за случившееся.-0-