В Калифорнии при стрельбе в штаб-квартире YouTube пострадали трое

4 апреля, Минск /Корр БЕЛТА/. В штаб-квартире YouTube в Калифорнии при стрельбе пострадали трое, сообщают информагентства.

Стрельба произошла в кафетерии, расположенном на открытом воздухе на территории комплекса штаб-квартиры интернет-сервиса YouTube в городе Сан-Бруно. Практически сразу многие сотрудники YouTube написали о произошедшем на своих страницах в соцсетях.

В результате стрельбы пострадали три человека. Нападавшая женщина - жительница штата Калифорния Насим Агдам покончила с собой. Пострадавшие - две женщины и мужчина - в критическом состоянии были госпитализированы.

По данным полиции, инцидент был вызван, скорее всего, бытовым конфликтом. Огонь открыла местная жительница. К компании YouTube она не имела какого-либо отношения.

СМИ сообщают, что Агдам было 39 лет. Ее целью, вероятно, был пострадавший мужчина, которого она знала. -0-