В Калифорнии рыба "сварилась" в заливе

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Калифорнии более 2 тыс. рыб "сварились" в заливе Малибу, сообщает издание Live Science.

Точную причину гибели более 2 тыс. полосатых кефалей еще предстоит установить. Однако наиболее вероятной причиной массовой смерти рыб называют экстремально высокую температуру воды в заливе, которая поднималась до 27-28 градусов Цельсия. Предполагается, что это верхний предел, который может выдержать полосатая кефаль. Один из местных экологов Крейг Сэп заявил, что это самый масштабный инцидент подобного рода на его памяти.

Обычно мертвую рыбу оставляли в дикой природе, однако сейчас местные власти решили убрать их, поскольку их могло вынести на популярные пляжи.-0-