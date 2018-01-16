В Калифорнии супружеская пара держала на цепи 13 своих детей

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском штате Калифорния полиция арестовала супружескую пару, которая удерживали в заточении 13 своих детей в возрасте от 2 до 29 лет, сообщают информагентства.

Инцидент произошел в городе Перрис. В полицию поступил звонок от девочки, которая сообщила, что ее родители в доме удерживают 12 ее братьев и сестер, скованных цепями. Самой девочке удалось бежать.

Сотрудники полиции, прибывшие на место инцидента, обнаружили, что слова девочки соответствуют действительности. Дети находились в темных и плохо пахнущих помещениях, некоторые из них были прикованы к кроватям.

Во время допроса 57-летний Дэвид Аллен Турпин и 49-летняя Луиза Анна Турпин так и не смогли объяснить логику своих действий. Полиция ведет расследование инцидента.-0-