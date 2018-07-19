В Калининградской области обрушилась "башня Бисмарка"

У старинной "башни Бисмарка", построенной в начале 20 века под Черняховском в Калининградской области в память о "железном канцлере", 19 июля разрушилась верхняя часть.
В администрации Черняховска подтвердили, что обрушение зафиксировано на вершине башни и заверили, что от обломков, упавших на землю, никто не пострадал. Построенная в 1913 году башня никогда не реставрировалась. Власти разработали проект ее восстановления, но из-за отсутствия средств он не осуществлен.
Башни Бисмарка возводились в память о канцлере Германии соотечественниками по всему миру. Всего было сооружено около 240 таких памятников, и 16 из них - при жизни Отто фон Бисмарка.
В Калининградской области сохранились две башни - в поселке Горино в Неманском районе и в Черняховске.
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