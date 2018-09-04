В Калькутте обрушилась эстакада

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В индийском городе Калькутта сегодня обрушилась эстакада, ранения получили по меньшей мере семь человек, сообщает газета The Times of India.
Как отмечает ABC News, на землю обрушился участок, длина которого составляет около 30 м. С эстакады упали несколько машин.
На месте происшествия проводится спасательная операция.-0-
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