В Камеруне проходят президентские выборы

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президентские выборы проходят в Камеруне 7 октября. Об этом ТАСС. Кроме действующего главы государства - 85-летнего Поля Бийя, который находится на этом посту с 1982 года, в президентской гонке участвует восемь кандидатов.

Бийя участвует в президентской гонке седьмой раз подряд. В настоящее время он занимает второе место в мире среди действующих глав государств по продолжительности нахождения у власти - почти 36 лет.

По информации избиркома Камеруна, правом голоса обладают более 6,6 млн зарегистрированных избирателей.-0-