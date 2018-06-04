В Канаде 17-летний подросток сумел самостоятельно посадить неисправный самолет

Молодой семнадцатилетний житель Канады сумел самостоятельно посадить небольшой неисправный самолет на шоссе, сообщает ТАСС. Данный инцидент произошел неподалеку от Торонто, во время полета у воздушного судна возникли проблемы с двигателем. Никто не пострадал.

Аварийная ситуация произошла ночью с субботы на воскресенье третьего июня неподалеку от Торонто. Небольшой самолет, на борту которого находился лишь семнадцатилетний пилот, вылетел из аэропорта города Ошава. Через некоторое время он сообщил авиадиспетчеру о возникновении проблем с двигателем. В итоге, было принято решение об аварийной посадке.

Подросток сумел посадить небольшое воздушное судно прямо на скоростное шоссе. В результате произошедшего никто не пострадал, а самолет через некоторое время отбуксировали с проезжей части.