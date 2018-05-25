В Канаде эвакуируют людей из-за лесного пожара

Из-за обширного лесного пожара на юге Канады из двух населенных пунктов – Литл Гранд Раппидс и Пауингасси эвакуировали около 700 человек. Этим населенным пунктам угрожает лесной пожар на площади более 20 тыс. га.
Из двух городов должны эвакуироваться еще порядка 750 человек. В эвакуации участвуют Красный Крест, армия и несколько частных самолетов.
Оба населенных пункта находятся в изолированном регионе в 260 км от столицы провинции Манитоба, города Виннипег. В этот город и направляется большинство эвакуированных.
По предварительным прогнозам пожарных, пожар был вызван действиями человека.
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