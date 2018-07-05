5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Канаде из-за аномальной жары погибли около 20 человек, сообщают информагентства.

По информации местных органов здравоохранения, из них 12 человек погибли в Монреале - крупнейшем городе провинции Квебек. В последний раз долгая жара была в Монреале летом 2010 года, что привело к гибели 106 человек.

Экстремально жаркая погода держится по югу провинций Квебек, Онтарио и в атлантических регионах Канады с прошлой недели. Температура днем в этих регионах поднимается до плюс 30-40 градусов. По прогнозам синоптиков, холодный атмосферный фронт придет в восточную Канаду 6 июля.-0-