В Канаде из-за половодья эвакуируют 3 тыс. человек

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На западе Канады эвакуируют 3 тыс. человек из-за половодья, сообщает ТАСС.
Сообщается, что вода уже вплотную подступила к населенным пунктам, расположенным на юге провинции Британская Колумбия. Перекрыты некоторые автотрассы, 260 местных школ не работают.
Сведений о разрушениях и жертвах среди населения не поступало.
Ранее на юге провинции Нью-Брансуик были эвакуированы 2 тыс. человек из-за разлива реки Сент-Джон. На севере провинции Онтарио река Олбани также вышла из берегов, в результате чего свои дома были вынуждены оставить почти 1,5 тыс. жителей индейского поселения Кашечеван. На помощь пострадавшим прибыли сотрудники Вооруженных сил Канады.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.387 BYN
|2.385 BYN
|2.393 BYN
|USD
|2.004 BYN
|2 BYN
|2.006 BYN
|RUB
|3.247 BYN
|3.237 BYN
|3.25 BYN