В Канаде из-за половодья эвакуируют 3 тыс. человек

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На западе Канады эвакуируют 3 тыс. человек из-за половодья, сообщает ТАСС.

Сообщается, что вода уже вплотную подступила к населенным пунктам, расположенным на юге провинции Британская Колумбия. Перекрыты некоторые автотрассы, 260 местных школ не работают.

Сведений о разрушениях и жертвах среди населения не поступало.

Ранее на юге провинции Нью-Брансуик были эвакуированы 2 тыс. человек из-за разлива реки Сент-Джон. На севере провинции Онтарио река Олбани также вышла из берегов, в результате чего свои дома были вынуждены оставить почти 1,5 тыс. жителей индейского поселения Кашечеван. На помощь пострадавшим прибыли сотрудники Вооруженных сил Канады.-0-