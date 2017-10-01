В Канаде мужчина въехал в патрульную машину и ранил полицейского

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городе Эдмонтон на западе Канады 30 сентября автомобиль въехал в патрульную машину, а затем водитель, который устроил аварию, ранил сотрудника полиции, сообщают информагентства.

Ранения были нанесены холодным оружием, после чего подозреваемый скрылся. На камеру местного телеканала попал предмет, который находился у него в машине. Предмет был похож на флаг террористической группировки ИГИЛ.

Позже подозреваемый был замечен за рулем грузовика. Пытаясь скрыться от полиции, он сбил нескольких пешеходов. По сообщению местной полиции, инциденты могут быть связаны друг с другом. Сейчас их расследуют как акты терроризма.

Подозреваемого задержали.-0-