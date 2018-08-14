В Канаде обстреляли АЗС

Происшествие случилось на одной из заправок в Торонто. Злоумышленники обстреляли заправку и скрылись на двух автомобилях. Предположительно, причиной перестрелки стал конфликт.
По данным СМИ, три человека получили огнестрельные ранения и были госпитализированы. Один человек пострадал во время заправки автомобиля, еще двоих обнаружили рядом с АЗС.
На месте происшествия работают правоохранители, причины инцидента выясняются.
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