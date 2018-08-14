В Канаде обстреляли АЗС

Происшествие случилось на одной из заправок в Торонто. Злоумышленники обстреляли заправку и скрылись на двух автомобилях. Предположительно, причиной перестрелки стал конфликт.

По данным СМИ, три человека получили огнестрельные ранения и были госпитализированы. Один человек пострадал во время заправки автомобиля, еще двоих обнаружили рядом с АЗС.

На месте происшествия работают правоохранители, причины инцидента выясняются.