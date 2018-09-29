В Канаде осы покусали детей во время спортивных соревнований

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 135 школьников города Камлупс в Канаде пострадали от укусов ос во время участия в забеге в четверг, 27 сентября, сообщает телеканал Global News.
Один из бежавших наступил на осиное гнездо. Это разозлило ос. На место происшествия прибыли бригады скорой помощи, пожарные и поисково-спасательная команда. Всего в забеге участвовали 215 детей. Он был посвящен памяти спортсмена и активиста Терри Фокса, который в 1980 году с одной ампутированной ногой отправился в забег, чтобы собрать средства на исследование борьбы с раком.-0-
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