В Канаде произошел взрыв на заводе по переработке нефти

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на нефтеперерабатывающем заводе компании Irving Oil в городе Сент-Джон (на востоке Канады) прогремел взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал CBC.
Как рассказали местные жители, они услышали сильный взрыв, после чего на предприятии начался пожар. По словам одного из очевидцев, высота пламени достигала 30 м, огонь быстро распространялся.
Информация о пострадавших пока не поступала.
Данный завод - крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие в Канаде, способное производить более 300 тыс. баррелей нефтепродуктов в день. Он был открыт в 1960 году.-0-
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