В Канаде разбился автобус с молодежной хоккейной командой, погибли 14 человек

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Канаде в ДТП с автобусом молодежной хоккейной команды погибли не менее 14 человек, сообщают РИА-Новости.

Авария произошла накануне вечером на одной из трасс в провинции Саскачеван. Автобус, в котором игроки Humboldt Broncos ехали на игру с Nipawin Hawks, столкнулся с грузовиком в 30 км от города Тисдейл.

По данным Королевской жандармерии, всего в автобусе находились 28 человек, 14 из них погибли, остальные получили травмы. Три человека находятся в критическом состоянии.

The bus carrying the Humboldt Broncos has been involved in a serious crash with an 18-wheeler enroute to their game against the Nipawin Hawks.



RCMP has confirmed that there have been casualties, but are unable to give details at this time. #PrayersForHumboldt pic.twitter.com/d3NsUlDPeN