В канадской провинции Онтарио наблюдается сильное наводнение

Резкое потепление в совокупности с обильными дождями привели к подъему уровня воды в провинции Онтарио (Канада). Наводнение вынудило власти объявить об эвакуации жителей из отдельных населенных пунктов региона, передают информагентства.

В зоне бедствия оказались города Лондон, Ватерлоо, Кэмбридж, Данвилл, Чатем-Кент и Оранжвилль. О пострадавших и возможных жертвах наводнения пока ничего не известно.

Очевидцы сообщают об автофургоне, за рулем которого находилась женщина с ребенком, который смыло потоком воды. Женщина смогла выбраться из автомобиля, малыша ищут спасатели и полиция.