В каналах Венеции вода поднялась на полтора метра

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В итальянской Венеции произошло сильнейшее за последние годы наводнение. Вода в городских каналах поднялась на полтора метра.
Из-за проливных дождей затопленным оказался исторический центр Венеции. Около 75% улиц и площадей города оказались под водой. Об этом сообщает русская служба BBC.
Когда уровень воды поднялся до 156 см, была закрыта главная площадь Венеции Сан-Марко.
В Венеции и во всем регионе Венето объявлен красный уровень метеоопасности. Туристов предупреждают о перебоях в движении транспорта.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни улучшения погоды не будет.-0-
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