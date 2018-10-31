В каналах Венеции вода поднялась на полтора метра

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В итальянской Венеции произошло сильнейшее за последние годы наводнение. Вода в городских каналах поднялась на полтора метра.

Из-за проливных дождей затопленным оказался исторический центр Венеции. Около 75% улиц и площадей города оказались под водой. Об этом сообщает русская служба BBC.

Когда уровень воды поднялся до 156 см, была закрыта главная площадь Венеции Сан-Марко.

В Венеции и во всем регионе Венето объявлен красный уровень метеоопасности. Туристов предупреждают о перебоях в движении транспорта.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни улучшения погоды не будет.-0-