В Каталонии из-за жары скончались 23 человека

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В испанской Каталонии с 24 июля 23 человека скончались из-за аномальной жары, сообщает ТАСС со ссылкой на местный департамент здравоохранения.

По имеющимся сведениям, среди погибших 13 мужчин и 10 женщин в возрасте от 41 года до 100 лет. От тепловых ударов также скончались несколько жителей других автономных сообществ королевства.

В настоящее время погода в Испании нормализовалась, однако в стране по-прежнему достаточно жарко.

Ранее во многих провинциях Испании была объявлена тревога. В некоторых населенных пунктах, где температура воздуха превышала 40 градусов по Цельсию, уровень опасности был поднят до самого высокого - красного.-0-