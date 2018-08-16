В Каталонии из-за жары скончались 23 человека

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В испанской Каталонии с 24 июля 23 человека скончались из-за аномальной жары, сообщает ТАСС со ссылкой на местный департамент здравоохранения.
По имеющимся сведениям, среди погибших 13 мужчин и 10 женщин в возрасте от 41 года до 100 лет. От тепловых ударов также скончались несколько жителей других автономных сообществ королевства.
В настоящее время погода в Испании нормализовалась, однако в стране по-прежнему достаточно жарко.
Ранее во многих провинциях Испании была объявлена тревога. В некоторых населенных пунктах, где температура воздуха превышала 40 градусов по Цельсию, уровень опасности был поднят до самого высокого - красного.-0-
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