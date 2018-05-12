12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Казахстане автомобиль врезался в центральный вход здания обладминистрации, сообщают информагентства со ссылкой на пресс-службу департамента внутренних дел (ДВД) Актюбинской области.

Инцидент произошел 12 мая. По информации пресс-службы, правоохранительные органы попытались остановить автомобиль Nissan Patrol с пьяным водителем за рулем. Сообщение о нем ранее поступило в полицию Казахстана. Водитель не подчинился требованиям полицейских и врезался в фасад здания областного акимата, повредив элементы конструкции дверного проема центрального входа.

За рулем автомашины находился 53-летний житель областного центра, который ранее попадал в поле зрения правоохранителей за семейный дебош. Наркологическая экспертиза показала, что водитель управлял автомашиной в состоянии среднего алкогольного опьянения.

По данному факту ведется административное производство по статье "Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения", а также досудебное расследование по факту повреждения чужого имущества.-0-