12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Казахстане автомобиль врезался в центральный вход здания обладминистрации, сообщают информагентства со ссылкой на пресс-службу департамента внутренних дел (ДВД) Актюбинской области.
Инцидент произошел 12 мая. По информации пресс-службы, правоохранительные органы попытались остановить автомобиль Nissan Patrol с пьяным водителем за рулем. Сообщение о нем ранее поступило в полицию Казахстана. Водитель не подчинился требованиям полицейских и врезался в фасад здания областного акимата, повредив элементы конструкции дверного проема центрального входа.
За рулем автомашины находился 53-летний житель областного центра, который ранее попадал в поле зрения правоохранителей за семейный дебош. Наркологическая экспертиза показала, что водитель управлял автомашиной в состоянии среднего алкогольного опьянения.
По данному факту ведется административное производство по статье "Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения", а также досудебное расследование по факту повреждения чужого имущества.-0-
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