В Казахстане более 200 человек с обморожением обратились к врачам

24 января, Астана /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Более 200 казахстанцев обратились за помощью к врачам с обморожением из-за сильных морозов. Об этом корреспонденту агентства "Казинформ" сообщила вице-министр здравоохранения Казахстана Лязат Актаева.

"По сводным данным Республиканского центра санитарной авиации, 23 января 2018 года всего в Казахстане с обморожением к врачам обратились 223 человека, из них 73 - госпитализированы, 150 получили помощь амбулаторно", - проинформировала вице-министр.

Ранее Казгидромет объявил штормовое предупреждение из-за ожидаемого резкого похолодания сразу в нескольких областях Казахстана. В Астане морозы достигают 40 градусов, 28 человек получили обморожения и обратились за помощью к врачам.-0-