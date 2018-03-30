В Казахстане более 40 человек госпитализированы из-за отравления мороженым

30 марта, Астана /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. В казахстанском городе Шымкент 41 человек госпитализирован из-за отравления мороженым.

"В ночь на 30 марта в областную инфекционную больницу Шымкента обратился 61 человек с подозрением на отравление мороженым. В настоящее время 41 человек госпитализирован, среди них 20 детей, 20 пострадавшим назначено амбулаторное лечение. Предварительный диагноз - острая кишечная инфекция и пищевая токсикоинфекция", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения Казахстана.

Троих госпитализировали в отделение реанимации, среди них беременная женщина и два подростка.

Как стало известно, все пострадавшие употребляли мягкое фруктовое мороженое, купленное в одной из торговых точек города, принадлежащей частному предпринимателю. По предварительным данным, подготовка смеси для мороженого осуществлялась в домашних условиях. Начата проверка условий изготовления и реализации мороженого.

"Всем больным оказывается медицинская помощь, проводятся противоэпидемические мероприятия. Ситуация находится на контроле Министерства здравоохранения РК", - сообщили в ведомстве.-0-