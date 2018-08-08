В Казахстане могут запретить ретрансляцию 88 зарубежных телеканалов

8 августа, Астана /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. В Казахстане могут запретить ретрансляцию и работу некоторых иностранных телеканалов, сообщает Министерство информации и коммуникаций Казахстана.

В списке оказались 88 иностранных телеканалов. Все они не открыли свои представительства в стране.

Всего на учете в Министерстве информации и коммуникаций 307 иностранных теле-, радиоканалов. Из них 219 открыли свои представительства.

По закону в сфере телерадиовещания Казахстана, начавшему действовать с начала этого года, все иностранные теле-, радиоканалы, ретранслирующиеся на территории Казахстана, обязаны были в течение шести месяцев со дня вступления закона в силу зарегистрировать свое юридическое лицо или провести учетную регистрацию своего филиала (представительства) в стране. Сделать это они должны были до 9 июля.

"По истечении указанного срока министерство в соответствии с частью 2 пункта 9-1 статьи 42 закона "О телерадиовещании" у всех иностранных теле-, радиоканалов, не прошедших процедуру регистрации юридического лица или учетной регистрации филиала (представительства), отозвало свидетельство о постановке на учет. Это в последующем повлечет запрет на ретрансляцию данных иностранных теле-, радиоканалов на территории Республики Казахстан", - говорится в сообщении министерства на официальном сайте.

Список телеканалов, не открывших свои представительства, доступен на сайте Министерства информации и коммуникаций.-0-