В Казахстане пассажирский поезд сошел с рельсов

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На юге Казахстана пассажирский поезд сошел с рельсов, сообщают информагентства.

Несколько вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в Шуском районе Жамбылской области. О пострадавших пока не сообщается.

Спасатели направляются к месту аварии.

В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как пассажиры поезда выбираются из лежащих на боку вагонов через разбитые окна и двери. Очевидцы сообщают, что сошел с рельсов и опрокинулся поезд Астана - Алматы.-0-