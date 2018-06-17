В Казахстане пассажирский поезд сошел с рельсов

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На юге Казахстана пассажирский поезд сошел с рельсов, сообщают информагентства.
Несколько вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в Шуском районе Жамбылской области. О пострадавших пока не сообщается.
Спасатели направляются к месту аварии.
В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как пассажиры поезда выбираются из лежащих на боку вагонов через разбитые окна и двери. Очевидцы сообщают, что сошел с рельсов и опрокинулся поезд Астана - Алматы.-0-
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