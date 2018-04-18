В Казахстане планируют ввести единый совокупный платеж для неформально занятых

18 апреля, Астана /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана предлагает ввести специальный налоговый режим для неформально занятых.

"Для упрощения регистрации и легализации деятельности неформально занятых предлагается ввести специальный налоговый режим - единый совокупный платеж (ЕСП)", - сообщила министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Мадина Абылкасымова на заседании правительства.

ЕСП будет объединять четыре платежа - индивидуальный подоходный налог, обязательные пенсионные взносы, взносы в фонды медицинского и социального страхования. Уплата ЕСП будет означать автоматическую регистрацию деятельности и участие в системе медицинского и социального страхования, пенсионного обеспечения. ЕСП предназначен для основных категорий самозанятых, к которым будут отнесены физлица, не использующие труд наемных работников, оказывающие услуги физлицам, не имеющие стационарное место на территории торговых объектов и рынков, занятые в личном подсобном хозяйстве.

"Суть нового режима заключается в небольшой сумме налога, едином платеже, включающем налог и социальные платежи, отсутствии налоговой отчетности, налоговых проверок и административных взысканий", - добавил министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов.

Директор центра прикладных исследований "Талап" Рахим Ошакбаев отметил, что ЕСП будет стимулировать работников и работодателей формализовать свои трудовые отношения и выйти из тени. По его словам, доля самозанятого населения в Казахстане достаточно большая - она превышает 2 млн человек.-0-