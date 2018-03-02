В Казахстане при пожаре в общежитии погибли 6 человек

2 марта, Астана /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. При пожаре в общежитии в Атырауской области Казахстана погибли 6 человек, еще 4 пострадали, сообщила пресс-служба Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана.
Сегодня на территории Кызылкогинского района в 40 км от города Атырау на объекте стройплощадки газотурбинной электростанции Карабатан произошел пожар в общежитии контейнерного типа, расположенного на территории вахтового городка.
Во время пожара в общежитии находилась ночная смена рабочих - примерно 20 человек.-0-
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