В Казахстане при пожаре в общежитии погибли 6 человек

2 марта, Астана /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. При пожаре в общежитии в Атырауской области Казахстана погибли 6 человек, еще 4 пострадали, сообщила пресс-служба Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана.

Сегодня на территории Кызылкогинского района в 40 км от города Атырау на объекте стройплощадки газотурбинной электростанции Карабатан произошел пожар в общежитии контейнерного типа, расположенного на территории вахтового городка.

Во время пожара в общежитии находилась ночная смена рабочих - примерно 20 человек.-0-