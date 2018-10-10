В Казахстане проходит съезд лидеров мировых и традиционных религий

10 октября, Астана /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. В Астане стартовал VI Съезд лидеров мировых и традиционных религий.
В работе съезда принимают участие представители более 82 делегаций из 46 стран, включая авторитетных политиков, религиозных лидеров ислама, христианства, иудаизма, буддизма, индуизма, даосизма, а также представителей международных, религиозных и общественных организаций, таких как Альянс цивилизаций ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО.
Пройдут пленарные сессии и секционные заседания. Ключевой темой дискуссий является "Манифест "Мир. XXI век" как концепция глобальной безопасности".
Впервые съезд лидеров мировых и традиционных религий был созван 23-24 сентября 2003 года.-0-
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